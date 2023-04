Prozess gegen mutmaßlichen "Reichsbürger" geht weiter

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wird am Montagnachmittag der Prozess gegen den mutmaßlichen Reichsbürger aus Boxberg-Bobstadt wegen mehrfachen versuchten Mordes fortgesetzt.

Beim Prozessauftakt Anfang April hatte die Verteidigung in Aussicht gestellt, dass sich der 55 Jahre alte Angeklagte bei der heutigen Verhandlung zu seinem Lebenslauf äußern werde. Zur Sache wolle er vorerst nichts sagen, hieß es beim Prozessstart. Das habe er gegenüber dem psychiatrischen Gutachter getan, so die Anwälte.

Zahlreiche Schüsse auf SEK

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann mehrfachen versuchten Mord vor. Er soll bei einer Razzia im April 2022 auf SEK-Beamte geschossen haben, die seine Wohnung in Boxberg-Bobstadt nach einer Waffe durchsuchen wollten. Ein Polizist erlitt Schussverletzungen an den Beinen.

Illegale Waffen gefunden

Für die Bundesanwaltschaft ist der Mann Anhänger der sogenannten Reichsbürgerideologie. Er leugne die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und er erkenne die Rechtsordnung nicht an. In der Wohnung des Mannes waren später zahlreiche illegale Waffen und Munition gefunden worden. Für den stark gesicherten Prozess in Stammheim sind Verhandlungstermine bis in den Herbst hinein angesetzt.