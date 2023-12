Wegen versuchten Mordes steht ein 24-Jähriger vor Gericht. Er soll im November einen Mitbewohner in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lauffen mit einem Messer angegriffen haben.

Ein junger Mann steht ab Mittwoch wegen einer Messerstecherei in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) vor dem Landgericht Heilbronn. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Der 24-jährige Angeklagte soll einen 23 Jahre alten Mitbewohner im November vergangenen Jahres in der Gemeinschaftsunterkunft in Lauffen angegriffen und schwer verletzt haben.

Vorheriger Streit als Auslöser

Der Tat war offenbar ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Als das Opfer nach dem Streit die Türe zu seiner Wohnung aufschließen wollte, soll er vom Angeklagten von hinten angefallen worden sein.

Dabei erlitt der Mann Schnittverletzungen im Hals- und Wangenbereich sowie am Unterarm, heißt es. Nur durch seine heftige Gegenwehr konnte er schließlich flüchten. Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ein Urteil wird für Mitte Juni erwartet.