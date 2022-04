per Mail teilen

Das Amtsgericht Heilbronn hat am Donnerstag einen Vater wegen Verstoßes gegen das Schulgesetz verurteilt. Die Tochter hat seit März 2021 die Schule nicht besucht.

Der Vater aus Eppingen (Kreis Heilbronn) ist wegen einer vorsätzlichen Ordnungswidrigkeit zu einem Bußgeld von 100 Euro verurteilt worden. Zudem muss er die etwa vierstelligen Kosten des Verfahrens tragen. Der Mann hatte als Erziehungsberechtigter eines elf Jahre alten Mädchens nicht für dessen Schulbesuch gesorgt. Das Tragen einer Maske im Unterricht habe bei der Elfjährigen stets eine schwere Infektion im Mundraum ausgelöst, begründete der 58-Jährige nach Angaben des Amtsgerichts Heilbronn seine Entscheidung.

Prozess gegen Eppinger Vater, der seine Tochter nicht mit Maske zur Schule schicken wollte SWR

Vater: Corona-Tests seien Körperverletzung

Seit Montag ist die Maskenpflicht in Schulen in Baden-Württemberg ohnehin Geschichte. Der Vorsitzende Richter begründete am Donnerstag das Urteil: Da der Vater jetzt sage, Testungen kämen einer Körperverletzung gleich, zeige, dass er nicht gewillt sei, den Anforderungen der Corona-Pandemie gerecht zu werden. Es gebe keinen Grund, den Schulbesuch der Tochter zu verweigern. Der Vater habe einen Grund gesucht, es habe sich aber im Prozess bestätigt, dass es eben keinen gebe.

Der Richter fügte hinzu, dass die Geldbuße höher hätte ausfallen können. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mannes aus Eppingen seien aber eingeschränkt. Daher belasse man es bei den 100 Euro, die in Raten gezahlt werden könnten.

Der Vater sei vor der Verhandlung vom Richter mehrfach darauf hingewiesen worden, dass er im Falle einer Verurteilung auch die um einiges höheren Kosten des Verfahrens tragen müsse. Dieses Risiko hatte der Mann auf sich genommen.

Rektor: Mädchen bereits zuvor unregelmäßig im Unterricht

Vor dem Urteil kamen drei Zeugen zu Wort. Der Rektor der Eppinger Schule sagte aus, dass die Elfjährige seit März vergangenen Jahres nicht mehr im Unterricht war. Bereits zuvor sei sie nicht regelmäßig in der Schule gewesen. Es habe dafür allgemeine Atteste gegeben. Maßnahmen vom Jugendamt wurden irgendwann eingestellt, woraufhin die Schulbesuche des Mädchens unregelmäßiger wurden, so der Rektor.

Die letzte Begegnung fand demnach Ende Juli bei der Zeugnisübergabe statt. Der Rektor habe dem Vater in einem Gespräch nochmals die Hygienevorschriften erklärt. Die Zeit, in der das Mädchen die Maske ununterbrochen hätte tragen müssen, nämlich 20 Minuten, sei zumutbar gewesen, so der Rektor.

Rektor: Attest nicht glaubhaft

Der Angeklagte habe sich wegen des Mund-Nasen-Schutzes der Tochter auf ein Attest des Zahnarztes berufen, was nach Aussage des Rektors nicht glaubhaft war. Darin sei nichts von einer Befreiung von der Maske erwähnt worden. Allerdings seien im Attest unter anderem Pusteln im Mundraum, eine geschwollene Unterlippe und eine Verdachtsdiagnose auf Herpesviren erwähnt worden.

Zahnarzt schließt Herpes durch Maske aus

Der als Zeuge geladene Zahnarzt aus Eppingen widersprach der Behauptung, dass beispielsweise Herpes durch das Tragen einer Maske hervorgerufen werden kann. Das Virus müsste bereits im Körper sein, wie es bei etwa 90 Prozent der Menschen der Fall sei, es breche aber nicht bei jedem aus. Das Mädchen hatte demnach eine massive Infektion im Mundbereich. Bei einem Erstbefall sei das normal, so der Zahnarzt. Nach zwei Wochen sei die Infektion bei einer Nachuntersuchung ausgeheilt gewesen, das sei eine übliche Symptomdauer.

Rechtsmedizinerin bestätigt Aussage des Zahnarztes

Eine Sachverständige der Rechtsmedizin bestätigte im Anschluss die Aussagen des Zahnarztes: Eine Infektion im Mund aufgrund des Masketragens könne ausgeschlossen werden.

Durch die aktuelle Pandemie-Situation könnte das elfjährige Mädchen wieder regelmäßig in die Schule kommen, so der Rektor, da jetzt Tests im Vordergrund stünden. Diese lehnte der Vater auch vor Gericht ab, das sei Körperverletzung.