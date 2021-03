per Mail teilen

Das Heilbronner Amtsgericht hat am Dienstag eine Frau zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie ihren Kundinnen die Lippen aufgespritzt hatte, ohne dafür qualifiziert zu sein.

In 26 Fällen soll die Angeklagte ihren Kundinnen die Lippen mit Hyaluron aufgespritzt haben. Dazu soll die Kosmetikerin in Polen zwar Weiterbildungen absolviert haben; doch hierzulande dürfen nur Ärzte oder Heilpraktiker Lippenvergrößerungen vornehmen.

Gefährliche Körperverletzung: Knoten in der Lippe

In sieben Fällen wurde die Frau außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Betroffenen hatten zum Teil Schmerzen und in der Folge der Behandlung Knoten in der Lippe.

Für die Behandlungen soll die Angeklagte zwischen September 2017 und Februar 2019 über 5.200 Euro erhalten haben.

Das Amtsgericht hatte die Frau in einem Strafbefehl bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt; dagegen hatte sie jedoch Einspruch eingelegt. Deswegen musste der Fall vor Gericht verhandelt werden.