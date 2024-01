Hauptangeklagter hat in Heilbronn bereits gestanden

Am Landgericht Heilbronn wird am Dienstag das Urteil im Prozess um eine Entführung in Schwäbisch Hall erwartet. Im März war ein Mann von dort nach Brandenburg verschleppt worden.

Es klingt wie in einem Krimi: Zwei Männer sollen einen Dritten von Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt, ihn dort schwer verletzt und von seiner Lebensgefährtin ein Lösegeld gefordert haben - so die Anklage. Nun wird am Heilbronner Landgericht das Urteil im Prozess um diesen Fall erwartet. Der Hauptangeklagte hatte bereits zu Beginn des Prozesses im November die Taten weitestgehend eingeräumt. Mutmaßlicher Mittäter will von Plänen nichts gewusst haben Anders als der 29-jährige Hauptangeklagte sagte sein 27 Jahre alter mutmaßlicher Komplize vor Gericht aus, er habe von den Plänen seines Freundes nichts gewusst. Er selbst habe das Opfer auch nicht verletzt, sondern sei nur der Fahrer gewesen. Beide entschuldigten sich bei dem 46-jährigen Entführten. Die Angeklagten sollen das Opfer unter anderem mit einer Bohrmaschine verletzt und ihm mit einer Pistole zweimal in den Oberschenkel geschossen haben. Der Mann kam damals schwer verletzt in ein Krankenhaus. Von der Lebensgefährtin des Opfers verlangten die Täter außerdem ein Lösegeld von über 26.000 Euro. Auslöser waren wohl Schulden Der Hauptangeklagte und der Bauunternehmer kannten sich von einer Baustelle in Schwäbisch Hall. Dort hatte der 29-Jährige als Subunternehmer für das spätere Opfer gearbeitet und ihm laut Anklage ein Darlehen über 100.000 Euro gewährt. Das Problem: Der Angeklagte hatte sich das Geld selbst geliehen. Nachdem er unter Druck geriet und ihm seine Gläubiger sogar einen Schlägertrupp auf den Hals gehetzt haben sollen, habe er solche Angst gehabt und sei so wütend auf den Bauunternehmer gewesen, dass er mit seinen beiden Mitangeklagten nach Schwäbisch Hall fuhr und zuschlug, nachdem der Unternehmer nicht zahlen wollte. Anschließend entführten sie den Mann nach Brandenburg.