Lkw-Fahrer wegen Randale zu Haftstrafe verurteilt

Vor dem Amtsgericht Heilbronn ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte unter anderem betrunken einen anderen Lkw-Fahrer mit einer Schere angegriffen und Autofahrer verletzt.

Der 44-Jährige muss für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der Vorwurf lautete: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Nach dem Scheren-Angriff, der aufgrund des Alkoholpegels des Mannes misslang, war er mit seinem 40-Tonner losgefahren. Der angeklagte Lkw-Fahrer war offenbar außer Rand und Band.

Von der Pause zum Scheren-Angriff

Dabei war der Mann aus Rumänien in einer Pause. Auf dem Autohof Fürfeld in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) soll er am 26. Juli dieses Jahres gegen 13 Uhr mit seinem Schwerlasttransporter geparkt haben.

Am Abend gegen 18 Uhr stieg er laut Anklage aus seinem Führerhaus aus und griff einen neben ihm stehenden Lkw-Fahrer mit einer Schere an, weil der zu nah an ihm geparkt haben soll. Laut Anklage stieß er mehrfach nach dem anderen Fahrer, der sich in seinem Führerhaus verschanzte.

Die Polizei konnte den betrunkenen Lkw-Fahrer stoppen (Archiv) EinsatzReport24, Julian Buchner

Betrunken mit Lkw Autos gerammt

Anschließend soll der Angeklagte mit über 2,5 Promille Blutalkohol mit seinem Lkw den Autohof verlassen haben, fuhr über die Autobahn und beschädigte anschließend, nachdem er wieder abgefahren war, mehrere Autos. Die Fahrer wurden teilweise verletzt. Rund 55.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Drohungen gegenüber der Polizei

Laut Anklageschrift soll der Mann aus Rumänien beabsichtigt haben, möglichst viele Fahrzeuge zu rammen. Bei seiner Festnahme soll er sich Polizisten gegenüber "lautstark abfällig geäußert" und durch seine erhebliche körperliche Gegenwehr verletzt haben. Offenbar drohte der Mann: "I kill your family, I shoot you, I execute you", zu deutsch: "Ich töte eure Familie, ich erschieße euch, ich exekutiere euch."

Bei einer anschließenden Blutentnahme wurde eine Blutalkoholkonzentration von 2,52 Promille festgestellt. Der Angeklagte saß seit der Tat Ende Juli in Untersuchungshaft.