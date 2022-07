per Mail teilen

Am Landgericht Heilbronn beginnt ein Sicherungsverfahren gegen einen Mann, dem unter anderem Körperverletzungen an Polizeibeamten, Bedrohungsdelikte und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen werden. Da der Beschuldigte vermutlich psychisch krank ist, geht es um seine Einweisung in eine Psychiatrie.