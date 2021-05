per Mail teilen

Vor dem Heilbronner Landgericht hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der einen Geldautomaten gesprengt haben soll. Sein mutmaßlicher Komplize wurde tödlich von Schüssen getroffen - bei einer weiteren Tat.

Der Angeklagte sagte zum Prozessauftakt in Heilbronn, diese Nacht gehe ihm immer noch nahe. Er leide unter posttraumatischen Störungen, sei in der JVA in psychologischer Behandlung gewesen. Bislang hat der Angeklagte noch keine weiteren Angaben zur Tatnacht gemacht. Der erste Zeuge, ein Polizeibeamter, hat aber erklärt, der Mann habe bei seiner Festnahme gesagt, er sei nur zufällig vor der Bankfiliale im Kreis Ludwigsburg spazieren gewesen.

Hohe Beute

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte mit einem Komplizen zunächst Gasflaschen in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gestohlen. Dann sollen die beiden damit im Oktober vergangenen Jahres einen Geldautomaten in Besigheim-Ottmarsheim (Kreis Ludwigsburg) gesprengt und so rund 136.000 Euro erbeutet haben.

Mutmaßlicher Komplize bei zweiter Tat erschossen

En paar Wochen später wurde eine ähnliche geplante Tat in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) entdeckt: Der Komplize stellte sich dabei den Angaben nach mit einem Schraubenzieher einem Polizisten entgegen, weshalb er erschossen wurde. Der Angeklagte floh vom Tatort, er wurde aber noch am gleichen Tag festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.