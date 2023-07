Ein JVA-Angestellter steht in Heilbronn vor Gericht, weil er Drogen in die JVA geschmuggelt haben soll. Am zweiten Prozesstag am Mittwoch hat er sich nun umfassend geäußert.

Der angeklagte Justizvollzugsbeamte hat am Mittwochvormittag ein umfassendes Geständnis vor dem Landgericht Heilbronn abgelegt. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit anderen, Drogen und andere Gegenstände in das Gefängnis Heilbronn geschmuggelt zu haben. Beim Prozessauftakt Mitte Juni hatte das Gericht ihm ein Geständnis nahegelegt. Vollzugsbeamter legt umfassendes Geständnis ab Am zweiten Prozesstag am Mittwoch gab der 32-jährige ehemalige Vollzugsbeamte zu, dass er unerlaubte Gegenstände in das Heilbronner Gefängnis geschmuggelt hatte: unter anderem Marihuana, Testosteron und Handys. Laut Staatsanwaltschaft soll er auch Ersatzstoffe für Morphin und Heroin in die JVA geschmuggelt haben. Der Angeklagte selbst gestand am Mittwoch zwar ein, Tabletten geschmuggelt zu haben, ob es sich dabei um Schmerztabletten oder um Betäubungsmittel gehandelt habe, könne er nicht sagen. Beim Prozessauftakt erklärte die Staatsanwaltschaft, sie könne ihm einen illegalen Verdienst von 13.000 Euro nachweisen. In seinem Geständnis erzählte er von einem engen Kontakt mit den Gefangenen. Einer habe ihm von starken Schmerzen berichtet, diesem habe er dann Schmerztabletten organisiert. Danach seien weitere Gefangene auf ihn zugekommen und hätten Druck auf ihn ausgeübt. Staatsanwaltschaft noch nicht zufrieden Joachim Müller-Kapteina von der Staatsanwaltschaft Heilbronn hat aber noch einige Fragen. Er sagt, der Angeklagte spreche bislang noch von Schmerztabletten. Diese in eine JVA einzubringen, sei per se kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Deswegen brauche es noch die Angabe, dass es sich tatsächlich um Rauschgift gehandelt habe. Wenn der Vollzugsbeamte das nicht einräumt, müssten noch Zeugen geladen werden. Prozess gegen Bande wird separat verhandelt Der Prozess gegen den Justizvollzugsbeamten steht im Zusammenhang mit einem laufenden Prozess der gegen die Bandenmitglieder geführt wird, für die er geschmuggelt haben soll. Dabei sollen sieben Mitglieder einer Bande mutmaßlich Drogen beschafft und in die JVA geschmuggelt haben, unter anderem über den Vollzugsbeamten, heißt es in der Anklage.