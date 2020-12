Vor dem Heilbronner Landgericht steht ab Montag ein mutmaßlichen Messerstecher. Er soll während einer Hochzeitsfeier einen Kontrahenten niedergestochen haben. Rund drei Jahre liegt die Hochzeitsfeier in Heilbronn zurück. Dabei kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem Angeklagten und seinem Opfer, so die Staatsanwaltschaft. Dann habe der Mann das Messer gezückt und seinem Kontrahenten in den Rücken gestochen. Er habe zu weiteren Stichen ausgeholt. Nur weil andere Hochzeitsgäste ihn dabei gestoppt hätten, sei das Opfer nicht in Lebensgefahr geraten. Das Landgericht hat sechs Verhandlungstage angesetzt.