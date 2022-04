Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung: Stiche auf Ex-Partnerin

per Mail teilen

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich am Montag ein 50-jähriger Mann vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) verantworten. Er soll seine ehemalige Lebenspartnerin im vergangenen Juli in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt haben. Unter anderem habe er versucht, ihr mit einem Messer die Augen auszustechen, heißt es in der Anklageschrift. Zwischen der 27-Jährigen und dem 50 Jahre alten Mann war es im Vorfeld der Tat zu Streitigkeiten bezüglich des Umgangs mit den gemeinsamen Kindern gekommen, die dann eskalierten. Der Täter attackierte die Frau unter anderem mit einem Klappmesser. Anschließend stellte er sich der Polizei.