Angeklagter soll Frau aus Geldsorgen mit Hammer niedergeschlagen haben

Aus Verzweiflung über seine Finanzsorgen soll ein Mann aus Eppingen versucht haben, seiner Frau und sich selbst das Leben zu nehmen. Später fuhr er die Verletzte ins Krankenhaus.

Am Heilbronner Amtsgericht startet am Montag der Prozess gegen den Angeklagten. Tatzeit war laut Anklageschrift der 15. März dieses Jahres, Tatort die Wohnung in Eppingen (Kreis Heilbronn). Mit einem Hammer sei er von hinten an seine Frau herangetreten, um sie zu betäuben. Anschließend habe er sie und sich selbst erschießen wollen. Dazu wollte er einen Vorderlader benutzen, heißt es in der Anklage.

Mit Schussverletzung ins Badezimmer geflüchtet

Nach zwei Schlägen sei die Frau jedoch nicht bewusstlos gewesen. Der Angeklagte soll noch einen Schuss mit der Waffe abgegeben haben, der die Frau ins Bein traf. Daraufhin sei sie ins Badezimmer geflüchtet und habe ihrem Mann zugerufen, dass sie doch am Leben bleiben wolle. "Der Angeklagte soll dann zur Vernunft gekommen sein und von einem weiteren Tötungsversuch Abstand genommen haben". Er brachte sie anschließend ins Krankenhaus nach Heilbronn, heißt es.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Die Ehefrau habe ihm die Tat inzwischen verziehen, heißt es weiter.