Prozessstart in Heilbronn: Mutter soll in Schwäbisch Hall Baby ausgesetzt haben

Im September 2021 soll eine 21-Jährige in Schwäbisch Hall ihr neugeborenes Baby an einem Feldweg ausgesetzt haben. Heute hat der Prozess vor dem Heilbronner Landgericht begonnen.

Die Anklage lautet nach Angaben des Landgerichts Heilbronn auf versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung. Dafür könnte der jungen Frau eine Haftstrafe zwischen zwei und elf Jahren drohen. Zu Prozessbeginn am Freitagvormittag sind neben der Angeklagten 17 Zeugen und zwei Sachverständige geladen.

Kind im September ausgesetzt

Der neugeborene Junge sei nach Polizeiangaben im September 2021 an einem Feldweg in Schwäbisch Hall-Hessental in einer weißen Plastikwanne ausgesetzt worden, nur bedeckt mit einem Handtuch. Laut Angaben des Landgerichts Heilbronn habe sich die Mutter mit dem Tod ihres Kindes "zumindest abgefunden". Dem Polizeibericht zufolge haben Spaziergänger das Baby am Abend gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

Baby erlitt innere Blutungen

Zuvor soll die Beschuldigte dem Baby Kuhmilch gegeben haben, so die Anklage. Diese habe zu inneren Blutungen bei dem Jungen geführt. Nur durch das Auffinden und die schnelle Behandlung in einer Klinik konnte dem Kind das Leben gerettet werden, hieß es. Inzwischen befindet es sich in der Obhut des Jugendamtes.

Mutter stellte sich der Polizei

Lange gab es keine heiße Spur, wer das Kind an dem Feldweg abgelegt haben könnte. Rund einen Monat nach dem Vorfall stellte sich die 21-jährige Angeklagte dann der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall. Seit dem 13. Oktober 2021 sitzt die junge Frau nun in Untersuchungshaft. Nähere Hintergründe sind bisher nicht bekannt.

Zahlreiche Hilfsangebote bei vertraulicher Geburt

Das alles hätte nicht so weit kommen müssen, gebe es doch zahlreiche Hilfsangebote zu vertraulichen Geburten in Heilbronn-Franken, so der Diakonieverband Schwäbisch Hall. Hier werden Beratungen und konkrete Hilfen angeboten, sagt Friedlind Verleger dem SWR: "Das Gesetz zur vertraulichen Geburt soll sicherstellen, dass die abgebende Mutter sicher entbinden kann und das Neugeborene medizinisch versorgt werden kann."