Am Landgericht Heilbronn startet am Mittwoch der Prozess gegen einen 34-jährigen Mann. Ihm wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Er soll per Telefon, Geld erbeutet haben.

Vor dem Heilbronner Landgericht muss sich ab Mittwoch ein 34-Jähriger verantworten. Er soll zu einer Gruppierung gehören, die mit Telefonbetrug Geld erbeutet hat. Laut Anklage riefen die Täter von der Türkei aus mit manipulierten Telefonnummern gezielt ältere Menschen in Deutschland an. Geld von Komplizen abgeholt Den Angerufenen gaukelten die Täter vor, dass eine Kontenpfändung drohe, deswegen sollten sie ihr Geld abheben und in bar an eine vermeintlich sichere Adresse senden. Dort wurde das Geld von Komplizen abgeholt. Die Taten fanden bereits Anfang 2021 in ganz Deutschland statt, unter anderem auch in Heilbronn. Der Angeklagte sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.