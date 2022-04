Landwirt soll rund 170 Rinder verhungern haben lassen

per Mail teilen

Ein Landwirt, der bei Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) rund 170 Rinder verhungern haben lassen soll, muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Ansbach verantworten. Laut einem Gutachten soll er zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 44-Jährige die Rinder über Monate nicht ordentlich mit Futter und Wasser versorgt hat. Ein anonymer Hinweis führte die Polizei zu dem Hof. Im Stall entdeckten die Beamten die toten Rinder. Rund 50 weitere seien in einem "so erbärmlichen Zustand" gewesen, heißt es, dass sie notgeschlachtet werden mussten. Ein Urteil könnte einem Gerichtssprecher zufolge noch heute fallen.