Protesttag für mehr Barrierefreiheit in Heilbronn

In Heilbronn haben am Samstag mehrere Vereine und Verbände am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen für mehr Barrierefreiheit protestiert.

Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben sich zahlreiche Vereine, Verbände und Interessensvertretungen zusammengetan, um sich für mehr Barrierefreiheit in Heilbronn einzusetzen. Der Aktionstag stand in diesem Jahr unter dem Motto: "Zukunft barrierefrei gestalten". Von 10 bis 15 Uhr konnten Besucherinnen und Besucher auf den Kiliansplatz in der Heilbronner Innenstadt kommen. Verständnis schaffen durch Selbstversuch Heilbronn soll Teil der "#OrteFürAlle" werden, forderten die verschiedenen Teilnehmer. Unter diesem Hashtag setzt sich die Aktion Mensch für Barrierefreiheit in deutschen Städten ein. Mit Informationsmaterial, Gesprächen und einem Rollstuhlparcours wollten sie auf die Belange und vor allem die Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen, mit denen diese in ihrem Alltag durch eine nicht barrierefreie Umgebung konfrontiert sind. Der Parcours sollte zum Selbstversuch und Perspektivwechsel einladen. Mit einem Selbstversuch kann man auf dem Kiliansplatz einmal die Perspektive wechseln. SWR Am Infostand stand auch ein Aufsteller, auf dem verschiedene Menschen ihre Wünsche aufgeschrieben hatten und erklärten, wieso diese nicht funktionieren. Von "Ich möchte mit meinem Kind ins Theater", wo ein fehlender Raum für Pflegebedürftige angesprochen wurde, bis zu eigentlich Banalem, wie "Ich möchte an der Haltestelle Rathaus aus- und einsteigen". Das ginge aktuell aber noch nicht, da die Haltestelle nicht barrierefrei sei. Noch bis 15 Uhr kann man sich auf dem Kiliansplatz in Heilbronn über die Kampagne "#OrteFürAlle" informieren. SWR