Ein Gebäude auf dem Knorr-Gelände in Heilbronn wird zur Proteinfabrik. Ein Start-up aus Ostfildern will dort veganes Protein produzieren. Ab April soll die Produktion starten.

Ein Start-up aus Ostfildern (Kreis Esslingen) mit dem Namen "ProteinDistillery" hat sich langfristig in einigen Räumen eines leerstehenden Gebäudes auf dem Knorr-Areal in Heilbronn eingemietet. Ab April wird dort veganes Proteinpulver aus Bierhefe hergestellt. Das verwenden Unternehmen anschließend für vegane Produkte. Zum Beispiel als Alternative für Fleisch, Käse und Milch. Nächsten Monat soll laut den Gründern die Vorproduktion mit kleineren Maschinen starten. Spätestens im Mai 2025 soll die Anlage zu 100 Prozent ausgelastet sein. Rund 15 neue Arbeitsplätze werden entstehen.

Standort in Heilbronn bietet Vorteil

Die Gründer hatten in den letzten Jahren gezielt noch einem Produktionsort im Großraum Stuttgart gesucht. Der Standort in Heilbronn hatte laut einem der Gründer, Christoph Pitter, unter anderem den Vorteil, dass dort in der Vergangenheit bereits Lebensmittel hergestellt wurden und keine ganz großen Umbauarbeiten nötig sind.

Pulver wird aus Bierhefe gewonnen

Das hergestellte Proteinpulver wird aus recycelter Bierhefe gewonnen, die von Brauereien geliefert wird. Laut Christoph Pitter ist die Bierhefe wie eine Kokosnuss, bei der die harte Schale geknackt werden muss. Die gewonnene Flüssigkeit aus dem Inneren wird dann getrocknet und als Pulver an die Kunden weiterverkauft.

Das Unternehmen plant, mehrere tausend Tonnen Pulver pro Jahr herzustellen. Für dieses Verfahren samt Patent wurden rund fünf Jahre in die Forschung und Entwicklung gesteckt.

So sieht das aus Bierhefe gewonnene vegane Proteinpulver aus. ProteinDistillery GmbH

15 Millionen Euro von Investoren bekommen

Die Gründer bestätigten, dass sie bereits 15 Millionen Euro von Investoren eingesammelt haben, um das Wachstum der Firma zu beschleunigen. Unter anderem ist der frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking mit seiner Familie an dem Start-up-Unternehmen beteiligt. Ein Teil der gesammelten Summe fließt in die Produktion in Heilbronn.