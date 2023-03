per Mail teilen

Die Sport-Union Neckarsulm und die TSG Heilbronn engagieren sich, damit Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Unterstützt werden sie von der Heilbronner Dieter-Schwarz-Stiftung.

Frühe Schwimmförderung ist sehr wichtig. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) kamen in 2022 in Deutschland 355 Menschen durch Ertrinken ums Leben, das sind 56 mehr als ein Jahr zuvor.

Schwimmangebot für Kindergärten und Grundschulen

Durch das Engagement der Heilbronner Dieter-Schwarz-Stiftung konnten die Sport-Union Neckarsulm und die TSG Heilbronn das Projekt ins Leben rufen. Das Angebot richtet sich gezielt an Grundschulen und Kindergärten. Seit September 2022 ist das Projekt sowohl in Neckarsulm als auch in Heilbronn erfolgreich angelaufen.

Fachfremde Sportlehrerinnen und -Lehrer sind keine Rettungsschwimmer

Es gibt immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können, so Marco Haaf. Grund sei, dass es immer weniger Schwimmflächen gebe und auch immer weniger Eltern mit ihren Kindern schwimmen gehen würden. Dazu käme auch noch, dass der Sportunterricht in den Grundschulen oft auch fachfremd unterrichtet werden würde und den Lehrerinnen und Lehrern dann oft der Nachweis zur Rettungsfähigkeit fehle. Damit könnten diese Sportlehrerinnen und -Lehrer dann auch mit ihren Schülerinnen und Schülern nicht schwimmen gehen, so Haaf weiter.

In Neckarsulm findet der Schwimmunterricht im Sportbad AQUAtoll und im Amorbachbad statt. Die Stadt Neckarsulm übernimmt hier die Fahrtkosten für den Bus-Shuttle, damit die Schülerinnen und Schüler von der Schule zum Schwimmbad kommen können. In Heilbronn finden die Kurse im Soleo und im Hallenbad in Frankenbach statt und auch hier kommen die Schülerinnen und Schüler kostenlos zum Schwimmunterricht.

"Schwimmen, ist das einzige, was man in der Schule lernt, was einem mal das Leben retten kann!"

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt, man könne sich aber wohl durchaus vorstellen, dass das Projekt über die drei Jahre hinaus weiterläuft und auch ausgeweitet werden kann, so Haaf weiter.