Die St. Josefspflege in Mulfingen im Hohenlohekreis kümmert sich schon seit 1854 um benachteiligte Kinder und Jugendliche. Inzwischen ist sie Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und einer eigenen Schule. Nach so langer Zeit ist es nicht verwunderlich, dass hier und da mal wieder Hand angelegt werden müsste. Zum Beispiel beim Innenhof. Jan Arnecke:

Seit 167 Jahren kümmert man sich bei der St. Josefspflege um benachteiligte Kinder und Jugendliche. Teilweise wohnen diese dort auf stationären Einrichtungen, werden betreut und unterstützt. Die Idee und auch der Name gehen auf den Bischof Josef von Lipp zurück, der die Einrichtung 1854 als „Kinderrettungsanstalt“ gegründet hat.

OT

So fasst das Geschäftsführer Rainer Friedrich zusammen. Hier geht es vor allem um Inklusion, darum Kinder und Jugendliche zusammen zu bringen und sie zusammen weiter zu bringen.

OT

Dafür ist der Innenhof ein wichtiges Instrument. Hier trifft man sich, hier wird gespielt, geklettert, gekickt und das seit 22 Jahren. So lange wurde nämlich am Innenhof nichts mehr verändert. Dafür ist jetzt die Zeit gekommen.

OT

Dadurch sollen dann noch mehr Besucher von außerhalb in den Hof der St. Josefspflege kommen. Ein weiterer Aspekt ist, dass aber nicht nur die Verwaltung plant, sondern die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen werden.

OT

Und um wirklich alle zu beteiligen, die direkt oder auch indirekt betroffen sind, wurden auch die Nachbarn mit ins Boot geholt.

OT

Damit diese Win-Win-Situation zustande kommen kann muss aber noch eine Frage geklärt werden: die nach dem lieben Geld.

OT

Daher freut man sich bei der St. Josefspflege in Mulfingen aktuell über jeden Euro.