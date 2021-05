Im Kreis Schwäbisch Hall gibt es jetzt das Projekt "Herzsicher" der Björn Steiger Stiftung: Es klärt über Erste Hilfe mit Defibrillatoren auf. Die sollen für jeden zugänglich werden.

Pro Jahr sterben in Deutschland rund 100.000 Menschen am Herztod. Bis zu 70 Prozent der Patienten könnten mit schneller Erste Hilfe überleben. Deshalb hat die Björn Steiger Stiftung das Projekt "Herzsicher" ins Leben gerufen, das jetzt auch im Kreis Schwäbisch Hall umgesetzt werden soll.

"Wir dürfen durch die Pandemie auch andere medizinische Themen nicht vergessen. Deshalb sind wir froh, die Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung zu haben." Landrat Gerhard Bauer

Lebensretter von Morgen ausbilden

Ein großer Teil des Projekts ist die Ausbildung, die wegen der Pandemie erst mal nicht stattfinden kann. Aber sie sind kostenlos, in Firmen und an Schulen geplant, so Projekt-Koordinatorin Johanna Ziegler von der Stiftung. "Auch junge Menschen ab der 7. Klasse können Erste Hilfe leisten. Sie sollen zu Rettern von Morgen ausgebildet werden." Auch lokale Hilfsorganisationen sollen mit einbezogen werden, wobei der Landkreis Schwäbisch Hall tatkräftig unterstützen möchte.

Akustische Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vor allem sollen aber auch an vielen öffentlichen Orten AED-Geräte, auch Laien-Defibrillatoren genannt, aufgestellt werden, an Schulen, in Bank-Foyers, in Rathäusern oder in Vereinsheimen, überall, wo viele Menschen unterwegs sind und schnelle Hilfe gebraucht werden kann. Die Geräte leiten jeden mutmaßlichen Helfer akustisch an, was als nächstes zu tun ist.

Eine Broschüre informiert umfassend über das Projekt SWR Mathias Grimm

Wie schnell das jetzt im Kreis Schwäbisch Hall möglich ist, hängt auch mit dem Verlauf der aktuellen Corona-Pandemie zusammen. Den Projekt-Beteiligten ist zunächst aber auch die reine Information zum Thema "Leben retten" wichtig. Der Kreis Schwäbisch Hall ist der erste Landkreis in Heilbronn-Franken, der "Herzsicher" der Björn Steiger Stiftung umsetzt.