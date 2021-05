per Mail teilen

Sind wir ehrlich, die meisten von uns haben nur einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und das war zum Führerschein, was sehr oft sehr lange her ist. Im Kreis Schwäbisch Hall gibt es jetzt erstmals in der Region ganz neu das Projekt „Herzsicher“ der Björn Steiger Stiftung: Es klärt über Erste Hilfe mit Defibrillatoren auf – weiß SWR Reporter Mathias Grimm.