"Projekt der Region Lebensretter" startet mit "FirstAED"-App

Der "Verein der Region Lebensretter Heilbronn" ist jetzt mit einer App gestartet, die bei Notrufeinsätzen im Stadt- und Landkreis Heilbronn Ersthelfer vermittelt. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Heilbronn mit. Initiatorin Tatjana Hilker vom "Verein der Region Lebensretter Heilbronn" verspricht sich mit der App namens FirstAED eine schnellere Ersthilfe. Nun hofft sie auf weitere registrierte Helfer. Aktuell seien es über 260 Ersthelfer, so Hilker. Wichtig sei, diese so flächendeckend wie möglich im Landkreis vor Ort zu haben. So sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass - wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleide - auch ein Lebensretter in der Nähe sei.