per Mail teilen

In Heilbronn soll es diesen Sommer wieder die Open-Air-Veranstaltungsreihe "Heilbronn ist Kult" geben. Zur Eröffnung am 24. Juni wird Altbundespräsident Joachim Gauck erwartet, so Kulturamtsleiterin Michaela Ruof bei der Vorstellung des vielfältigen Kulturprogramms. Es sind Veranstaltungen vom Württembergischen Kammerorchester, dem Heilbronner Sinfonie Orchester, Gonzo's Friends und einer Westernhagen-Tribute-Band geplant. Dazu gibt es eine Vorstellung des Theaters Radelrutsch, ein Jazz-Konzert von Werner Acker und ein Poetry Slam.