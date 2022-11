Heilbronn: Verunsicherung bei Einzelhändlern

Noch ist für die Einzelhändler nicht abzusehen, wie kauffreudig die Kunden in Zeiten von Inflation und Energiepreisen sein werden. In Heilbronn machen sie sich aber Hoffnungen.

Grundsätzlich sei man positiv gestimmt, so Eva Schnepf, Inhaberin von Seel Schreibwaren und im Vorstand der Stadtinitiative Heilbronn. Das Vorweihnachtsgeschäft sei angelaufen, der Prospekt dazu ist bereits unter die Leute gebracht. Es habe sich auch durchaus bereits ein Vorweihnachtsgefühl eingestellt, das man dann auch in der Kasse spüre.

"Das letzte Drittel des Jahres ist das entscheidende Drittel. [...] Wir können eigentlich auf keinen Tag verzichten. Das ist das alles Entscheidende, wie das Jahr jetzt ausgeht."

Sie denkt, man komme wahrscheinlich auf denselben Stand wie im letzten Jahr oder sogar besser. Allerdings: Dieser Stand ist aufgrund von Corona-Lockdowns immer noch niedrig. Eigentlich müsse man mit dem Stand von 2019 vergleichen. Doch im Vergleich dazu seien eben noch rund 30 Prozent weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs, der Umsatz ebenfalls 30 Prozent niedriger.

Mehr Kosten, mehr Service

Viele Kosten könne man auch nicht voll an den Kunden weitergeben. Als Schreibwarengeschäft sei unter anderem der Papierpreis ein Problem, dieser habe sich zeitweise überschlagen. Jetzt benötigen zwar viele Kunden Geschenkpapier, aber da gebe es eben auch irgendwann eine Grenze.

Im Einzelhandel müsse man sich zudem mehr Mühe geben, um nicht gegenüber dem Online-Handel zu verlieren. Besserer Service und die schönste Verpackung, damit wolle man bei Seel Schreibwaren versuchen zu punkten. Letztlich sei Weihnachten aber einfach eine "Ausnahmesituation", hier eine genaue Prognose zu stellen, sei schwierig, sagt Eva Schnepf. Doch die Hoffnung überwiege.

Genaues Geschäft noch schwer abschätzbar

Auch für das Haushaltswarengeschäft Maurer sei das Weihnachtsgeschäft enorm wichtig, inklusive dem direkt anschließenden Silvestergeschäft mit Pyrotechnik. Man spüre, dass die Innenstadt weniger frequentiert sei. Jedoch könne man die Tage überhaupt nicht abschätzen, sagt Jürgen Maurer.

"Das ist etwas, was wir die letzten zwei Jahre gelernt haben: Dass Dinge, die bisher abschätzbar waren, nicht mehr abschätzbar sind."

Warenverfügbarkeit sei schwierig

Da gebe es Tage, an denen man dachte, sie würden stark werden - und dann sei doch nichts los gewesen. Umgekehrt genauso. Sorgen bereite ebenfalls die Warenverfügbarkeit, die sei einfach nicht dieselbe wie in den letzten zehn Jahren. Denn viele Zulieferer würden noch mit einem hohen Krankenstand kämpfen. Es gebe Lieferungen, die habe man im März oder April bestellt, die jetzt erst tatsächlich eintreffen würden.

Man hoffe vor allem auf den Kreis an Stammkunden, den man sich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Für viele Produkte könne man jedoch nicht für eine rechtzeitige Lieferung garantieren: Lieferanten würden sagen, man müsse froh sein, überhaupt etwas zu bekommen. Oder es könne passieren, dass ein Produkt nur noch zu einem deutlich höheren Preis lieferbar ist.

Heilbronner wollen zu Weihnachten sparen

In einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR in der Heilbronner Innenstadt ist der Tenor eindeutig: Fast jeder will dieses Weihnachten bei den Geschenken weniger Geld ausgeben. "Dieses Jahr wird tatsächlich gespart", das hört man häufig. In den meisten Fällen gebe es dazu bereits Absprachen innerhalb der Familie, dass sich in diesem Jahr jeder etwas zurückhalte.

Wenn eine befragte Person sagt, dieses Jahr sei "wie immer", dann fast jedes Mal, weil man sich sowieso jedes Jahr nichts schenke. Oder zumindest nur eine Kleinigkeit.

Eine Lehre könne man da auch aus der Corona-Pandemie ziehen, sagt eine junge Frau: Diese Zeit habe gezeigt, dass Zusammengehörigkeit mit der Familie wichtiger sei als Geschenke. Für die Einzelhändler dürfte das jedoch keine gute Nachricht sein.