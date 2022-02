Produktrückruf: Möglicherweise Nikotinrückstände in getrockneten Steinpilzen

per Mail teilen

Die RIZZI GROUP GMBH ruft vorsorglich ihr Produkt "GETROCKNETE STEINPILZE 15 g" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 31.5.2022 und Charge L210800 zurück. Verkauft wird es unter anderem bei der Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Es sei nicht auszuschließen, dass das Produkt eine erhöhte Rückstandmenge an Nikotin enthält, heißt es in einer Mitteilung der RIZZI GROUP. Da Nikotin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann, warnt das Unternehmen davor, das betroffene Produkt zu verzehren. Kaufland erstattet bei Rückgabe auch ohne Kassenbon den Kaufpreis.