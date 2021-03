per Mail teilen

Die Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat eine Handreibe des Unternehmens "Style'n Cook" zurückgerufen. Es sei nicht auszuschließen, dass an der Handreibe Metallzacken abbrechen könnten. Das Produkt wurde exklusiv bei Kaufland angeboten, es kann in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.