Kaufland ruft Insektenvernichter zurück

Kaufland ruft vorbeugend den "My Project Insektenvernichter" zurück, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit. Aufgrund eines Fertigungsfehlers könne die Gefahr eines Stromschlags nicht vollständig ausgeschlossen werden. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter verwenden und vom Stromnetz trennen, heißt es weiter. Der Insektenvernichter kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.