Der viele Regen in den vergangenen Wochen macht sich auch in den Weinbergen in Heilbronn-Franken bemerkbar. Probleme sind unter anderem die Gefahr von Pilzbefall und ein sehr schnelles Wachstum der Reben.

Video herunterladen (6,2 MB | MP4) Das große Thema in diesem Jahr sei die Dauerfeuchte, so Hermann Morast, Geschäftsführer vom Weinbauverband Württemberg. Sie führe zu Pilzdruck, es droht ein Pilzbefall, und gleichzeitig auch zu einem sehr schnellen Wachstum. "Das ist das Grundproblem, das die Weingärtner in den Weinbergen in diesem Jahr in den Weinbergen haben." Teilweise seien die Reben einen halben Meter pro Woche gewachsen. Auch vom Deutschen Wetterdienst heißt es, der Juli sei deutlich zu nass gewesen. Die Dauernässe halte die Weingärtnerinnen und Weingärtner seit Wochen auf Trab und sorge für lange und intensive Arbeitstage, so Morast. Böden trocknen nur langsam Bei großen Regenmengen in kurzer Zeit gebe es auch ein weiteres Problem. Bis die Böden austrocknen, dauere es eine Zeit. "Gerade in den Steillagen ist das natürlich ein Thema, dass man dann mit den Weinbergmaschinen, mit den Traktoren, diese Böden nicht befahren kann." Das sei eine gewisse negative Spirale. Wenn die Weingärtner nicht in den Weinberg kämen, dann könnten sie auch keinen Pflanzenschutz betreiben. Jetzt stehen die entscheidenden Wochen bevor. Die Beere beginne zu wachsen, sagt Morast. Es hänge davon ab, wie reif und groß die Traube werde und wie gesund sie bleibe. Deshalb kann er zur erwarteten Erntemenge und zur Qualität noch keine Aussage treffen.