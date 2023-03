Probenbeginn für Freilichtspiele Schwäbisch Hall 2023

Diese Woche starteten die Proben für "Maria Stuart", eines der Stücke für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall 2023. Für die Zuschauer gibt es ein Wiedersehen bekannter Gesichter.

Dieses Jahr gehen die Proben für die Freilichtspiele 2023 ein paar Wochen früher los: In der Haalhalle starteten am Montag die Vorproben für Friedrich Schillers "Maria Stuart", eines der Stücke für diesen Sommer.

Zahlreiche Schauspieler waren bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig in Schwäbisch Hall zu sehen, so zum Beispiel Martina Maria Reichert in der Rolle von Maria Stuart. Ihre Kontrahentin, die amtierende Königin Elisabeth wird gespielt von Franziska Becker, für sie wird es eine Premiere auf der Großen Treppe. Beide werden sich im Bühnenbild auf einem langen, rot leuchtenden Steg begegnen.

"Cyrano de Bergerac", eines der Stücke aus der Spielzeit 2022. Pressestelle Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Ufuk Arslan

Bis Ende März stehen die Proben für "Maria Stuart" an, dann geht es für den Regisseur Christian Doll direkt weiter mit dem Musical „Wie im Himmel“, seiner zweiten Inszenierung für die Große Treppe. Premiere für "Maria Stuart" ist am 20. Juli.