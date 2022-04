Pro-russischer Autokorso abgesagt

per Mail teilen

Ein für Sonntag angekündigter pro-russischer Autokorso in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Heilbronn ist vom Veranstalter abgesagt worden. Das bestätigten die Stadtverwaltungen. Angemeldet hatte den Autokorso ein Privatmann aus Neckarsulm. Für die Veranstaltung unter dem Motto "Gegen Hetze und Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung" waren für Neckarsulm rund 250 Fahrzeuge angekündigt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei der Mann in einem Gespräch darauf hingewiesen worden, dass er als Veranstalter die gesamte Verantwortung tragen müsse. Daraufhin zog er den Antrag zurück und versuchte es erneut Mitte der Woche in Heilbronn. Dort verwies die Stadt auf die kurze Frist bis Sonntag. Inzwischen hat der Veranstalter von sich aus wieder abgesagt.