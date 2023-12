Ab Januar übernimmt PreZero die Müllabholung im gesamten Landkreis Heilbronn. Mit dabei: ein Testfahrzeug mit Wasserstoffantrieb.

Bisher war PreZero für die Müllabholung im südlichen Heilbronner Landkreis zuständig, ab dem neuen Jahr kommt auch der nördliche Teil dazu. Das Unternehmen investiert rund fünf Millionen Euro in eine neue Fahrzeugflotte dafür. Ein Fahrzeug davon wird testweise mit Wasserstoffantrieb fahren. Deutschlandweit werden insgesamt zwei solcher Fahrzeuge für PreZero im Einsatz sein.

Heilbronn biete die passende Infrastruktur

Der Landkreis Heilbronn eigne sich, da es hier eine Wasserstofftankstelle in der Nähe gebe, heißt es vom Unternehmen. Das sei nicht überall gegeben, so Daniel Berens, der Geschäftsführer der PreZero Service Süd. Im Alltag muss sich bei dem Testfahrzeug dann zeigen, wie viele Kilometer mit einer Tankfüllung tatsächlich möglich sind, wie viele Tonnen der Laster heben kann. Sollte die Umsetzung gut klappen, will PreZero die Müllabholung per Wasserstofffahrzeug weiter ausrollen - zumindest dort, wo es die Infrastruktur zulässt.

Was steckt hinter PreZero? PreZero ist die Umweltsparte der Schwarz Gruppe im Raum Heilbronn, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Das Unternehmen diente ursprünglich dazu, den hauseigenen Abfall bei Lidl und Kaufland zu entsorgen beziehungsweise aufzubereiten. Inzwischen übernimmt PreZero zum Beispiel in zahlreichen Kommunen auch die Müllabfuhr, ist aber genauso im Bereich Wiederaufbereitung und Recycling von Aluminium und Kunststoff aktiv. Das Unternehmen sammelt sowohl haushaltsnah ein, das heißt die private Mülltonne am Straßenrand, bedient aber auch Gewerbekunden und betreibt Wertstoffhöfe. Im Südwesten Deutschlands ist PreZero für rund 2,6 Millionen Einwohner zuständig. Weltweit ist PreZero vor allem in Europa vertreten, aber auch in Nordamerika. In elf Ländern arbeiten nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umweltdienstleister, über 12.000 Fahrzeuge sind im Einsatz.

Auch Busse mit Wasserstoff werden getestet

Auch in anderen Bereichen laufen Testversuche mit Wasserstoffantrieb: In Heidelberg verkehren die ersten zwei Wasserstoffbusse im Fuhrpark der Rhein Neckar Verkehr GmbH:

Elektrobusse sind dort bereits im Einsatz, deren Reichweite ist mit 200 Kilometern allerdings deutlich kürzer gegenüber den Bussen mit Wasserstoffantrieb: Hier sind bis zu 400 Kilometer möglich.

Wasserstoff gilt als eine Art Alleskönner im Kampf gegen den Klimawandel. Das geruchs- und farblose Gas kann in Industrie und Verkehr die Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas ersetzen. Für das Ziel Baden-Württembergs, bis 2040 klimaneutral zu werden, muss die Produktion allerdings noch deutlich ausgebaut werden: