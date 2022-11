Premiere am Theater Heilbronn: "Die Tür nebenan"

Am Theater Heilbronn feiert am Samstagabend die französische Komödie "Die Tür nebenan" Premiere. Ein Stück, das in die aktuelle Zeit passe, sagt Regisseur Elias Perrig.

Zum ersten Mal wird am Samstagabend die französische Komödie "Die Tür nebenan" im Theater Heilbronn aufgeführt. Das Stück handelt von zwei Nachbarn - einem Mann und einer Frau. Beide sind Single und alles, was der jeweils andere verkörpert, verachten sie. Parallel suchen sie insgeheim in Partnerschaftsportalen nach ihrem Glück. Online-Dating - "ein Thema, das viele angeht" und demnach in die Lebensrealität passe, sagte Regisseur Elias Perrig im Gespräch mit dem SWR. Das Stück sei allerdings nicht nur was für Singles, sondern für alle, die Spaß an mit leichter Hand geschriebenen Komödien haben. Noch wenige Tickets verfügbar Für die Premiere wünscht sich der Regisseur ein volles Haus mit "lebendigem Publikum", das Spaß an der Aufführung hat. Ein paar Tickets für die Premiere am Samstagabend gibt es noch. Insgesamt wird das Stück bis zum Ende des Jahres 14 Mal aufgeführt.