Die Freilichtspiele in Schwäbisch Hall feiern am Samstagabend ihren Auftakt mit der Premiere des Stücks "Cyrano de Bergerac".

Der romantische Klassiker von Edmond Rostand um die Liebesirrungen und -wirrungen des langnasigen Dichters und Degenfechters Cyrano de Bergerac wird auf der großen Treppe vor der Kirche St. Michael gespielt.

Zeitlose Komödie für´s Herz

Das Bühnenbild auf der 70 Meter breiten, steilen Treppe ist karg und multifunktional: Ein riesiger Vollmond steht für die fantastischen Romane des Schriftstellers Cyrano und ist gleichzeitig die Herberge der schönen Roxanne, in die er verliebt ist. Ein Konzertflügel dient als Instrument und Tisch für die verschiedensten Anlässe.

"Es ist eine romantische Komödie (...) um diesen Haudegen, der gleichzeitig so unglaublich verliebt ist und mit diesem Gefühl eigentlich nicht umgehen kann, weil er diese große Nase hat. (...) ein relativ zeitloses Stück. Das ist der Grund, warum ich das auf den Spielplan gesetzt habe."

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall starten die Spielzeit 2022 mit "Cyrano de Bergerac" Pressestelle Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Ufuk Arslan

Volles Programm: 13 Produktionen in 130 Aufführungen

Die öffentliche Generalprobe haben am Freitagabend rund 650 Zuschauer auf der großen Treppe gesehen. Das Stück mit Gunter Heun in der Hauptrolle kam beim Publikum gut an.

Bis Anfang September zeigen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall im neuen Globe Theater und auf der großen Treppe insgesamt 13 Produktionen in fast 130 Aufführungen. Darunter das Musical "Sister Act" sowie das Volksstück "Geschichten aus dem Wienerwald" und "Nathan der Weise".