Investigativ-Film "Bis zum letzten Tropfen" bringt Weikersheim auf die große Leinwand

Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) ist zur Filmkulisse für den Investigativ-Film "Bis zum letzten Tropfen" geworden. Die Premiere war am Samstagabend in der Tauberphilharmonie.

Plötzlich gibt es kein Wasser mehr in Lauterbronn, dem fiktiven Ort im Fernsehfilm "Bis zum letzten Tropfen." Und ein großer Konzern will ausgerechnet dort auch noch Wasser abfüllen und verkaufen. Die Bürger sind sauer, der Bürgermeister, gespielt von Sebastian Bezzel, steht zwischen den Stühlen.

Dreharbeiten waren Gesprächsthema in Weikersheim

Der Film entstand größtenteils in Weikersheim und auf einem Bauernhof ein paar Kilometer entfernt. Die Dreharbeiten in der Tauberphilharmonie und auf dem Marktplatz in Weikersheim waren kaum zu übersehen.

Zentraler Drehort des Films "Bis zum letzten Tropfen" in Weikersheim auf dem Marktplatz SWR SWR

Bei teilweise heißen Temperaturen waren dutzende, manchmal über hundert Menschen beteiligt. Viele Weikersheimer erinnern sich noch gut.

"Wir sind natürlich sehr viel am Fenster gestanden und haben das alles beobachtet. Wie so etwas vor sich geht, erlebt man auch nicht alle Tage mit. Und wie oft so eine Szene wiederholt wird, wie sie dann im Kasten ist - unheimlich spannend."

Roter Teppich vor der Tauberphilharmonie

Zur Premiere am Samstagabend wurden neben Schauspieler Sebastian Bezzel auch Regisseur Daniel Harris in Weikersheim erwartet. Die Premiere in der Tauberphilharmonie war nur für geloste Gäste geöffnet.

In der Tauberphilharmonie in Weikersheim findet am Samstagabend die Premiere von "Bis zum letzten Tropfen" statt SWR Rosi Düll

TV-Premiere und Public Viewing am Mittwoch

Im Fernsehen wird der Film von Regisseur Daniel Harrich erstmals am kommenden Mittwoch in der ARD um 20:15 Uhr gezeigt, im Rahmen des Schwerpunkts #UnserWasser. In der ARD-Mediathek ist der Film bereits zu finden. Parallel zur Fernsehausstrahlung soll es auch ein Public-Viewing in Weikersheim geben.