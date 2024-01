per Mail teilen

Mit dem Bayerischen Buchpreis ist Deniz Utlu ausgezeichnet, am Montag wollte er in Heilbronn auftreten. Doch jetzt hat der Autor abgesagt - wegen des Bahnstreiks.

Vergangenes Jahr wurde Deniz Utlu mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet, am kommenden Mittwoch will der Rundfunk Berlin-Brandenburg seine Lesung live im Radio übertragen. Zwei Tage vorher - nächsten Montag - hatte er einen Auftritt in Heilbronn geplant. Doch diese Visite hat er jetzt kurzfristig abgesagt. Als Grund nennt er den Bahnstreik.

Zwischen Enttäuschung und Verständnis

Anton Knittel ist der Leiter des Heilbronner Literaturhauses. Er hatte Utlu für die Lesung gewonnen. Jetzt ist er enttäuscht. Sein Buch "Vaters Meer" habe er gelesen, berichtete Knittel im SWR-Interview. Anschließend sei er ihm "über den Weg gelaufen", im Herbst bei der Frankfurter Buchmesse. Dort habe er den Autor für eine Lesung in Heilbronn gewinnen können. Dass die jetzt ausfallen soll, sei bedauerlich.

Aber Knittel äußert auch Verständnis. Mit einem Ersatzzug Heilbronn zu erreichen, das sei die eine Sache. Doch Utlu befürchte, nicht mehr rechtzeitig wegzukommen zu seinen nächsten Terminen. Der preisgekrönte Schriftsteller sei übrigens nicht der erste, der wegen eines Bahnstreiks seine Lesung absagt.

Suche nach Ersatztermin nicht einfach

Mehr als die Hälfte der Karten waren bereits verkauft, als die Absage kam. Jetzt werden die Tickets zurückgenommen, so der Literaturhaus-Leiter. Einen Ersatztermin zu finden sei gar nicht so einfach. Laut Anton Knittel ist der Veranstaltungskalender für dieses Jahr schon ziemlich prall gefüllt.