Preise von Eigentumswohnungen gestiegen

In Heilbronn sind die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen fünf Jahren um 78 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Analyse des Internet-Portals Immowelt hervor. Untersucht wurden die Preise in 77 deutschen Städten. Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass überall die Preise im Fünf-Jahres-Vergleich stiegen. Laut Analyse liegt der Kaufpreis einer Eigentumswohnung in Heilbronn derzeit im Schnitt bei 3.550 Euro pro Quadratmeter. 2016 waren es demnach noch 2.000 Euro. Am teuersten sind Wohnungen in München. Dort sind laut Immowelt derzeit rund 9.000 Euro pro Quadratmeter fällig. 50 Prozent mehr als vor fünf Jahren.