Angestiegene Preise auf dem Markt in Heilbronn

Die hohen Energiekosten sind auch auf dem Wochenmarkt in Heilbronn spürbar. Obst- und Gemüsehändler berichten von einer Preiserhöhung um 30 Prozent - und es droht noch mehr.

Die Preise für Obst, Gemüse, Eier und Geflügel sind auf dem Wochenmarkt beim Heilbronner Rathaus im Schnitt um rund 30 Prozent gestiegen. Obst- und Gemüsehändler Uwe Tröger aus Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) gehört zum festen Stamm. Laut Tröger liegt die Preiserhöhung im Wesentlichen an den steigenden Energiekosten, vor allem auch in den Gewächshäusern.

"Gurken brauchen 18 Grad. Wenn ich nachts nur fünf Grad habe, muss ich die Gurken hochheizen."

Laut Tröger ist auch der Wasserpreis gestiegen. Alles zusammen bedeute eine Verteuerung, die weitergegeben werden müsse, so der Händler. "Ich weiß nicht, was sich im Herbst und Winter noch entwickelt", ergänzt er. Bei Auslandsware aus Frankreich oder Spanien kämen noch die Transportkosten drauf, da werde sich wahrscheinlich auch noch was tun, sagt er.

Geflügel auch deutlich teurer

Beim Stand für Frisch-Geflügel geht Verkäufer Gerhard Saur aus Ellwangen (Ostalbkreis) davon aus, dass die Preise bis Weihnachten um 30 Prozent oder sogar noch mehr steigen. Seiner Ansicht nach liege das an der Waren-Knappheit durch den Ukraine-Krieg, vor allem aber an den hohen Energiekosten. Es gebe acht Kühlanlagen, die laufen müssten. Auch die höheren Diesel-Kosten für Lkw und Anhänger müssen laut Saur berechnet werden.