Hilfsbereitschaft für ukrainische Geflüchtete nimmt ab

Anfangs spürte Waldemar Illg von einer Heilbronner Freikirche noch Offenheit beim Thema Ukraine-Geflüchtete. Jetzt werde es immer schwieriger - dennoch engagiert er sich weiter.

Die Hilfsbereitschaft in Heilbronn-Franken für die ukrainischen Geflüchteten nimmt ab, das vermutet zumindest Waldemar Illg von der Freikirche Gemeinde Gottes Heilbronn. Im März habe es eine große Offenheit gegeben, das habe inzwischen abgenommen. Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, sind viele Geflüchtete in der Region Heilbronn-Franken angekommen.

Waldemar Illg engagierte sich von Beginn des Ukraine-Kriegs an. Illg merke das beispielsweise gerade bei der Wohnungssuche für eine Familie, in der die Mutter verstarb. Bei der Suche für den Mann mit Kind und Baby sei er am Verzweifeln. Viele Menschen habe er angerufen - stets Absagen. Übergangsweise komme die Familie gerade bei seinem Sohn unter, während weiter eine längerfristige Bleibe gesucht werde.

Seit Kriegsbeginn engagiert

Illg versteht sich durchaus als Russlanddeutscher. Er ist in der ehemaligen Sowjetunion, in Kasachstan, geboren. Die Eltern seines Vaters waren einerseits russisch, andererseits ukrainisch. Die erste Sprache, die er von seiner Großmutter lernte aber, war Schwäbisch.

"Deswegen lebe ich auch heute noch in zwei Welten irgendwie."

Auch russische Geflüchtete sind willkommen

Vor gut 30 Jahren kam Illg hier in Baden-Württemberg an, weiß, wie sich das anfühlt. Womöglich auch deshalb seine große Hilfsbereitschaft. Seit der Teilmobilmachung Putins sind zwar noch keine Geflüchteten aus Russland bei ihm angekommen und haben um Hilfe gebeten. Die Türen stünden aber jederzeit offen.

"Wenn jemand nicht in den Krieg ziehen will und er nach Deutschland kommt, wird er hier genauso gut aufgenommen wie ein Ukrainer."

Illg: Zusammenkommen ist wichtig

Derzeit veranstaltet er russisch-ukrainische Gottesdienste, dazu will alle einladen. Als Christen seien sie Friedensstifter. Von Konflikten zwischen Russen, Russlanddeutschen und ukrainischen Geflüchteten habe er noch nichts mitbekommen. Vor ihm würden die Menschen aber nie über andere herziehen.

Er erzählt von einer Geschichte, die einem anderen Mann aus der Gemeinde passiert sei: Der Mann sei in der Ukraine gewesen, sei auf der Rückreise über Moldau und Rumänien an einem Übernachtungsort angekommen, dort seien Russen gewesen. Diese hätten sich entschuldigt für den Krieg und für alles. Darauf der Mann: "Bleibt locker, wir sind gemeinsam Menschen."

Kindergarten geplant

Im Gemeindehaus Gottes geht derweil die Arbeit weiter. Derzeit wird ein Kindergarten gebaut. Dort werden dann auch Geflüchtete Arbeit als Erzieherinnen und Erzieher finden.