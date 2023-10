Für die bundesweiten Praktikumswochen sind die Anmeldezahlen in der Region Heilbronn-Franken höher denn je. Doch einige Termine werden nicht wahrgenommen.

Die bundesweiten Praktikumswochen laufen in einigen Firmen in der Region Heilbronn-Franken nicht so wie erhofft. Einige Chefinnen und Chefs teilnehmender Betriebe ärgern sich, weil Schülerinnen und Schüler zu den vereinbarten Terminen nicht erscheinen.

Zahnarzt aus Bönnigheim verärgert

Um die 40 Anfragen hatte etwa Zahnarzt Dr. Lars Wettstein von der Praxis Zahnärzte am Stromberg Dr. Schwittay & Dr. Wettstein in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg). Keiner der vereinbarten Termine wurden von den Schülerinnen und Schüler wahrgenommen, sagte er dem SWR. Erhofft habe er sich durch die Praktikumswochen, eine neue Ausbildungsstelle vergeben zu können. Doch so sei es für ihn nur ein großer Aufwand für nichts. Viel Hoffnung setzt er nicht mehr in das Projekt. Er tendiere eher dazu, beim nächsten Mal nicht mehr bei dem Projekt mitzumachen. Auch der Metallbau-Betrieb "Hoffer & Ryrych" mit Sitz in Schwaigern (Kreis Heilbronn) machte bereits zu den Pfingst-Praktikumswochen schlechte Erfahrungen und entschied sich aus diesem Grund an den Herbst-Praktikumswochen nicht mehr teilzunehmen. Auch dort ließen die Schülerinnen und Schüler die Termine platzen.

Kritik am System

An fünf Tagen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, fünf unterschiedliche Betriebe kennenzulernen. Von ihren Schulen werden sie auf die Praktikumswochen aufmerksam gemacht und für die Tage von der Schule freigestellt. Über eine Internetseite können sich Schülerinnen und Schüler anmelden. Dort können sie ihre Interessen angeben und das System sucht dann passende Betriebe für sie aus.

Für Dr. Lars Wettstein ist dieses System fehlerhaft. Einige seiner Anfragen kamen von jungen Erwachsenen, die sich für Kunst, Musik oder Ähnliches interessieren, aber keine Angaben zum Thema Medizin gemacht hätten. Durch eine präzisere Zuteilung der Betriebe ließen sich laut Wettstein sicherlich einige Absagen vermeiden.

Organisator spricht von Einzelfällen

Der Industrie und Handelskammer Heilbronn-Franken, welche auch für die Praxis Zahnärzte am Stromberg Dr. Schwittay & Dr. Wettstein zuständig ist, sind die Ausfälle auch in anderen Betrieben bekannt, sagte ein Mitglied der Geschäftsleitung dem SWR.

Dabei handle es sich aber um Einzelfälle, betont Thomas Weise, Mitorganisator der Praktikumswoche von der IHK Stuttgart. Knapp 3.700 Schülerinnen und Schüler haben sich bislang für die aktuellen Praktikumswochen angemeldet. Rund 2.000 Unternehmen bieten Praktikumsplätze an. Noch seien nicht alle vergeben, spontane Registrierungen sind auf der Website praktikumswoche.de noch möglich.