Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat am Dienstagabend Schwäbisch Hall besucht. Thema war auch der Konflikt im Gazastreifen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, besuchte Schwäbisch Hall im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Noch bevor in der Nacht eine Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln bekannt wurde, äußerte sich auch Schuster zum Krieg im Gazastreifen. Sein "größter Wunsch" ist, dass die Geiseln im Nahen Osten freikommen und es möglich ist, "die ganze Situation zu befrieden".

Wobei ich ehrlicherweise auch hoffe, dass es gelingt, die Hamas so weit auszuschalten, dass es nicht erneut zu einem solchen Terrorangriff kommen kann.

Israels Premier Netanjahu bestätigte in der Nacht, dass es "auf jeden Fall einen Geisel-Deal geben", werde. Auch die Terrororganisation Hamas kündigte eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge an.

Hohe Sicherheitsmaßnahmen

Schuster wurde am Dienstagabend unter großen Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus von Schwäbisch Hall empfangen. Im Vorfeld wurden die Räume von der Polizei mit einem Suchhund auf Sprengstoff untersucht, ebenso der Vortragssaal im Schwäbisch Haller Haus der Bildung, wo Schuster vor 120 Zuhörern über jüdisches Leben in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprach. Ein Fokus lag auf der Bedrohung von Juden und Synagogen, der Bekämpfung des Antisemitismus sowie die Bedeutung der Erinnerungskultur für die Demokratie. Zudem trug sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland in das Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Hall ein.

Mehr Zivilcourage gefordert

Was von den demokratischen Parteien zu hören ist, sei eindeutig im Sinne der Unterstützung eines jüdischen Lebens in Deutschland und auch die Einstellung zu Israel sei völlig eindeutig, sagte Josef Schuster dem SWR in Schwäbisch Hall. Sein Appell richtet sich vielmehr an die Gesamtgesellschaft, das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, man solle überlegen, wofür man demonstriert.

Wenn antisemitische Äußerungen kommen, dann auch mal sagen: Hey, weißt du, was du da eigentlich gerade gesagt hast?

Mehr Mut im persönlichen Umfeld, das hieße: im Sportverein, am Stammtisch, im Freundeskreis, im Familienkreis Zivilcourage zeigen. Man solle denjenigen den Spiegel vor die Augen halten. Schuster glaubt, damit wäre viel getan. Denn die große, aber leider häufig schweigende Mehrheit, sei nicht antisemitisch.