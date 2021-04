Die Corona-Schnelltests in Heilbronner Kitas haben zu ersten positiven Ergebnissen geführt. Ein Elternvertreter in Heilbronn-Franken befürwortet Testungen.

Es handle sich bisher um zwei Kinder ohne Symptome. Deren Infektion ist jetzt vom Gesundheitsamt bestätigt worden, sagte Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD) dem SWR auf Anfrage.

Seit Beginn der Woche bietet die Stadt Heilbronn Schnelltests in den Kindertageseinrichtungen an. In den Kitas, die nach den Osterfeiertagen geöffnet wurden, ging es bereits los. Die Testphase ist mittlerweile fast abgeschlossen. Ab nächster Woche soll in Heilbronn in allen 100 städtischen Kitas flächendeckend zwei Mal pro Woche getestet werden.

Fachpersonal für Testungen geschult

Die Testungen sind freiwillig und müssen von den Eltern erlaubt werden. Durchgeführt werden die Tests von geschultem Fachpersonal der Kita. Dazu wurden 20.000 nasale Schnelltests bestellt. Bei den Eltern ist aber noch Überzeugungsarbeit zu leisten, so Christner. Nach der spontanen Zusage von 25 Prozent der Eltern ist die Sozialbürgermeisterin aber zuversichtlich. Man sei nooch im Gespräch mit dem Land, ob man für Kindergartenkinder eine Testpflicht einführen könne, wie sie jetzt auch für Schüler gelten soll.

Elternvertreter wie Marc Sommerrock aus Lauda (Main-Tauber-Kreis) befürworten flächendeckende Corona-Tests an Schulen und Kitas.

"Wir wissen, die Tests sind nicht hundertprozentig, wie alles andere auch. Und zwei Mal die Woche ist auch nicht so, dass man alles ausschließen kann. Aber es ist dennoch um einiges besser, als nicht zu testen. Und wir hoffen ja alle, dass diejenigen, die einen asymptomatischen Verlauf haben, schnell herausgefunden werden. Bevor sie eben mehrere anstecken." Marc Sommerrock, Elternvertreter Lauda

Kindergarten geschlossen

Derweil geht das Infektionsgeschehen auch an Kindergärten weiter. Das Heilbronner Gesundheitsamt hat den evangelischen Kindergarten im Eppinger Stadtteil Elsenz (Kreis Heilbronn) wegen Corona geschlossen. Grund ist das Vorkommen einer Mutante, heißt es in einer Mitteilung von der Stadt.