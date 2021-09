Kontrolle in Heilbronner Poser- und Tuningszene

Die Polizei hat am Abend in Heilbronn erneut die Poser- und Tuning-Szene kontrolliert. Auffällige Autos und Motorräder wurden auf dem Gelände des städtischen Betriebsamtes bis Mitternacht überprüft. Emilio Brunetti von der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg sagte dem SWR Studio Heilbronn, im Fokus habe man vor allem das Thema Lautstärke in den Abendstunden. Es habe teils massive Beschwerden von Bürgern in Heilbronn gegeben. Gerade im Bereich enger Straßen in der Innenstadt werde es durch Autolärm teils sehr laut. Oft seien sehr laute Fahrzeuge technisch verändert und nicht gesetzeskonform. Bei der Kontrolle waren insgesamt 13 Beamte im Einsatz. Eine Bilanz liegt noch nicht vor.