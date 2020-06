In Heilbronn hat die Polizei bei einer Großkontrolle am Freitagabend in der "Poser-Szene" mehrere Fahrzeuge stillgelegt. Die Beamten beanstandeten vor allem technische Mängel.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg (Kreis Heilbronn) kontrollierte rund 30 Fahrzeuge im Bereich der Heilbronner Austraße. Für drei Fahrer hieß dabei Fahrtende. Die Autos wurden wegen erheblicher technischer Mängel sichergestellt und werden am Samstag von einem Gutachter untersucht. An weiteren sieben Autos erlosch die Betriebserlaubnis wegen technischer Mängel oder wegen des Geräuschverhaltens. Seit Wochen Kontrollen gegen "Poser" Erfreulich sei die hohe Anzahl von überprüften Fahrzeugen, die keine Mängel aufwiesen, heißt es im Polizeibericht, obwohl sie technische Veränderungen hatten. Die Polizei geht in Heilbronn seit Wochen verstärkt gegen die "Poser-Szene" vor.