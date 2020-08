Bei einer Großkontrolle in Nacht auf Samstag in Heilbronn und in Neckarsulm hatte die Polizei vor allem Raser und sogenannte Poser im Visier. Polizeibeamte kontrollierten gemeinsam mit Mitarbeitern des Heilbronner Ordnungsamtes 78 Fahrzeuge. Ein Auto wurde sofort sichergestellt und abgeschleppt, bei fünf weiteren erlosch die Betriebserlaubnis wegen technischer Mängel oder eines zu hohen Geräuschpegels. Geschwindigkeitskontrollen ergaben, dass allein in der Heilbronner Neckartalstraße 135 Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Insgesamt wurden knapp 180 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Polizei geht seit Monaten verstärkt gegen die Poser-Szene vor.