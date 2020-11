Spezialisten der Verkehrspolizei gehen in den Kreisen Heilbronn und Hohenlohe weiter gegen die sogenannte Poser-Szene vor. Am Donnerstag wurde auf der A6 in Richtung ein in Richtung Nürnberg fahrender Wagen aus dem Verkehr gezogen, der 12 illegale Tunung-Veränderungen aufwies. Neben viel zu großen Felgen, die zum Teil erhebliche Beschädigungen hatten, war ein Luftfahrwerk auffällig, so die Polizei. Dieses konnte so verstellt werden, dass alle vier Räder in den Radläufen streiften. Der Pkw wurde sichergestellt. Auch in Heilbronn wurde ein tiefergelegtes Auto gestoppt, das nicht den Regeln entsprach. Hier war weder das Fahrwerk noch eine Spurverbreiterung durch einen Gutachter abgenommen worden, heißt es. Auf beide Fahrer kommen Punkte und erhebliche Bußgelder zu.