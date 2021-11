Pop-up-Store im ehemaligen Intersport-Geschäft

Im ehemaligen Sporthaus Saemann in der Heilbronner Innenstadt und im Modehaus Palm öffnet in dieser Woche ein Mode-Pop-up Store - ein Einzelhandelsgeschäft auf Zeit. Das Unternehmen FAEX aus Berlin will darin unabhängige Modelabels präsentieren, die im Angebot der großen Ketten nicht zu finden sind. Die Heilbronn Marketing GmbH und die Stadtinitiative der Einzelhändler wollen damit die Innenstadt beleben. In einer Untersuchung der Dualen Hochschule Heilbronn zur Entwicklung der Stadt Heilbronn werden solche Geschäftsmodelle als geeignetes Mittel gegen Leerstände betrachtet. Sie sollen mehr Abwechslung bringen und damit die Attraktivität der Innenstadt erhöhen. Seitdem das Sporthaus Saemann und der Profimarkt geschlossen haben, gibt es in Heilbronn keinen Intersport mehr. Jetzt wurde bekannt, dass der Öhringer Intersportmarkt (Hohenlohekreis) in Heilbronn eine Filiale eröffnen will, allerdings nicht in der Innenstadt.