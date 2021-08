Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat am Dienstagabend ein vermisstes Kind in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ausfindig gemacht. Es war nach einem Streit mit den Eltern weggelaufen. Mehrere Steifen hatten zuvor vergeblich nach ihm gesucht. Es konnte unverletzt in die Obhut der Eltern übergeben werden.