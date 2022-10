Wasserpistole löst Großeinsatz der Polizei aus

Acht Streifenwagen und die Bundespolizei rückten am Sonntag wegen einer Wasserpistole aus. Eine unechte Waffe hatte bereits am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Weil ein Mann am Sonntagmittag in Bad Friedrichshall mit einer Wasserspritzpistole herumgelaufen ist, wurde ein Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zuvor war ein Notruf bei der Polizei eingegangen, dass sich im Friedrichshaller Ortsteil Kochendorf (Kreis Heilbronn) ein schwarzgekleideter Mann mit einer Pistole in der Hand aufhalte. Ermittlungen ergaben, dass der etwa 20-Jährige am Bahnhof in einen Regionalzug in Richtung Würzburg eingestiegen war. Bei einem Halt in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) wurde der teilweise vermummte Verdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen.

Zeugen meldeten Waffe der Polizei

Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich um eine farbige Wasserspritzpistole, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde anschließend wieder auf freien Fuß gelassen. Erst vergangenen Donnerstag war in Heilbronn ein Mann durch die Innenstadt gelaufen und hatte eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe abgefeuert.