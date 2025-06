per Mail teilen

Ein spektakulärer Einsatz hat sich in Pfedelbach ereignet: Eine Frau liefert sich eine gefährliche Flucht, schleift einen Polizisten mit und kann nur durch Schüsse gestoppt werden.

In Pfedelbach (Hohenlohekreis) hat eine 56 Jahre alte Frau nach mutmaßlich zu viel Alkohol im häuslichen Umfeld einen Polizeieinsatz eskalieren lassen. Die Beamten machten die Frau schließlich in ihrem Wagen ausfindig. Als ein Polizist nach dem Schlüssel im Auto griff, gab sie Gas und schleifte den Beamten mit. Die Polizei konnte sie erst mit gezielten Schüssen stoppen.

Frau flüchtet im Auto: Wilde Verfolgungsfahrt endet mit Schüssen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner die Polizei alarmiert. Die Frau soll in ihrem häuslichen Umfeld randaliert haben, heißt es. Beim Eintreffen der Streife war sie bereits mit ihrem Auto davongefahren. Weil der Verdacht bestand, dass die Frau stark alkoholisiert war, fahndeten die Beamten nach ihrem Fahrzeug.

Nur wenig später meldeten weitere Zeugen das Auto der Frau - dieses Mal wegen auffälliger Fahrweise. Als die Polizisten den Wagen der 56-Jährigen entdeckten, ignorierte diese allerdings sämtliche Anhaltezeichen und raste davon.

Frau schleift Beamten mit: Polizeieinsatz eskaliert

Eine Streife konnte die Frau dann aber zum Anhalten zwingen. Doch als ein Beamter durch das offene Fenster an den Zündschlüssel gelangen wollte, legte die 56-Jährige den Rückwärtsgang ein und beschleunigte. Der Polizist wurde dabei mehrere Meter mitgeschleift und leicht verletzt.

Doch an ein Ende der Eskalation war erst einmal nicht zu denken: Die Frau wollte weiter Gas geben, weshalb die Beamten zur Schusswaffe griffen. Mit gezielten Schüssen auf die Reifen konnten sie die Weiterfahrt verhindern, heißt es. Die Frau wurde unter erheblicher Gegenwehr festgenommen. Noch am Wochenende wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung und einer möglichen Trunkenheitsfahrt.