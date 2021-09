Kuriose Polizeieinsätze am Wochenende: Nackter Lkw-Fahrer und Zwetschgen-Diebstahl

Die Polizei hat am Wochenende gleich mehrere kuriose Einsätze im Hohenlohekreis gehabt. Bei Neuenstein musste sie am Sonntag einen nackten Lasterfahrer auf einer Bank am Parkplatz Waldsall wecken. Der Mann hatte gut 2,6 Promille, heißt es. In Bretzfeld wurde in der Nacht auf Freitag ein roter Traktor im Wert von rund 50.000 Euro geklaut. In Krautheim- Horrenbach entwendeten Diebe auf einem Grundstück rund 250 Kilo Zwetschgen. Die Polizei vermutet, dass diese zum Schnapsbrennen verwendet werden sollen. Sie bittet um Hinweise.